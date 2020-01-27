Avcılar devamlı bir yaban hayatı için seferber oldu

Mardin'in Midyat İlçe Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği, yaban hayvanları için seferber oldu. Avcılar, kendi imkanları ve esnaftan topladıkları yiyecekleri Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı personeli öncülüğünde, karlı havada sürekli bir yaban hayatı için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

'Doğaya bir yem de sen bırak' sloganı ile yola çıkan dernek üyeleri, karlı havada her yer beyaza bürünmüş iken, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kampanya başlattı. Dernek üyeleri ilçede esnafı gezerek buğday, mısır kırığı yardımı toplayarak yaban hayvanlarının yemesi için doğaya bıraktı. Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Dernek Başkanı Sadık Erbil, temel amaçlarının yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması olduğunu söyledi. Erbil, 12 Ocak 2020 pazar günü itibariyle keklik ve yaban tavşanı avının da sona erdiğini ifade eden Erbil, "Doğamız kış günlerinin etkisinde. Şuanda avlanma dönemi sona erdi. Soğuk kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği olarak yemleme kampanyası başlattık. Esnafımızı, iş adamlarımızı ve dernek üyelerimizi ziyaret ederek yaban hayvanlarımız için yem topluyoruz. Tüm doğa sever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Erbil, kampanya kapsamında toplanan yemleri dernek üyeleriyle birlikte yaban hayvanları için doğaya bıraktıklarını dile getirdi.