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Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan'dan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek

International Euro Cup 2020 Yarışması Şampiyonu ve aynı zamanda kuaför olan Hatice Özkan pandemi sürecinde gönüllü olarak 6 ay boyunca ekibiyle birlikte sağlık çalışanları için maske, tulum, bone ve önlük dikti.


Desteklerinden ötürü Savur Kaymakamı Bayram Türker, Hatice Özkan ve ekibine teşekkür belgesi verdi. Belgeyi Kaymakam Bayram Türker adına ÇATOM Sorumlusu Hatice Yıldırım takdim etti. Pandemi nedeniyle ülkede tıbbi giyim ekipmanlarında sıkıntı yaşandığı için sağlıkçılara yardımcı olmak adına dikim işine başladıklarını ifade eden Hatice Özkan, “Pandemi ilk ülkemize yayılmaya başladığında ve maske sıkıntısının yaşandığı o günlerde, sosyal medyada Savur'da sağlık çalışanları için ÇATOM'Da atölye kurulduğunu gördüm. Dikiş bildiğim için hiç tereddütsüz onları arayıp dikiş bildiğimi ve bende gönüllü olarak dikmek istediğimi belirttim. 6 ay kendimizi izole edip 7 bayanla Vefa Grubu olarak maske, tulum ve bone üretimine başladık” dedi.

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