İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayağı kırılan genç engel tanımadı

Mardin’de LGS’ye giren 8’nci sınıf öğrencisi Arda Kasar, engel tanımadı.

Mardin'de LGS'ye giren 8'nci sınıf öğrencisi Arda Kasar, engel tanımadı. Ayağının kırık olmasına rağmen sınava giren Arda Kasar örnek davranış sergiledi.


Tüm Türkiye'de liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler bugün LGS‘ye girmenin heyecanını yaşadı. Mardin'de ayağı kırık olmasına rağmen engel tanımayan Arda Kasar, ayağının sakat olmasını bahane etmeyip çalıştığı sınava girdi. Özel rapor alarak görevlilere giriş belgesini gösterdiğini belirten Kasar, "Bana sandalye getirdiler, sağ olsunlar, ayağımı uzatarak sınava girdim. Sınav esnasında biraz kaşıntı oldu ama sınavım güzel geçti. Çalışarak her başarıya ulaşabilirsiniz. Ayağımın kırık olması başarıya ulaşmama engel değil" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.