Ayağı motosiklet tekerine sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin'in Derik ilçesinde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken ayağı tekere sıkıştı. Sürücünün ayağı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay, Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi Koser Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücü ayağını arka tekere kaptırdı. Motosikletini durduran sürücü, vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücünün ayağını sıkıştığı tekerden çıkarttı. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.