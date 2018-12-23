'Ayak İzi' ödüle doymuyor

Mardinli Senarist-Yönetmen Haydar Demirtaş ve ekibince çekilen Irak'ın kuzeyinde 28 yıl boyunca 2 milyon 368 bin mayın toplayan ve iki ayağını mayın patlaması sonucu kaybeden Hoşyar Ali Hasan'ın hayatını konu alan “Ayak İzi” adlı belgesel, uluslararası birçok festivalde ödül kazandı.

Irak'ın kuzeyinde yaşayan Halepçeli Hoşyar Ali Hasan, arkadaşlarının mayına basarak yaralanması ve hayatlarını kaybetmesi üzerine 28 yıl önce İran'a giderek mayın temizleme eğitimi aldı. Daha sonra Irak'a dönen Ali Hasan, Irak ve İran'ın sınır hattına döşediği mayınları temizlemeye başladı. Zamanla bu konuda uzmanlaşan Ali, mesleğini kardeşleri Rebwar ve Remo'ya da öğretti. Üç kardeş ekip halinde bölgedeki mayınları söküp etkisiz hale getirmeye başladı. Binlerce mayını temizleyip, binlerce hayatı kurtaran Ali, 1989 yılında Derbendikan bölgesine yapılan operasyon sırasında mayına bastı. Patlamada ağır yaralanan Ali bir bacağını kaybetti. Ama bu durum Ali'yi yıldırmadı. Kaybettiği bacağının yerine protez taktıran Ali, mayın temizlemeye kaldığı yerden devam etti. Ali, hayatının ikinci talihsiz olayını da 1994 yılında yaşadı. Yerin altındaki sinsi patlayıcıya çok sayıda kurban veren köylülerin isteği üzerine Pencwin bölgesindeki mayınları temizlemeye başlayan Ali'nin burada yaşanan patlamada diğer bacağı da koptu. Artık iki bacağı da olmayan ve çalışmalara ara veren Ali'ye tedavi için götürüldüğü Japonya'da yeniden protez bacak takıldı. Ülkesine dönen Ali, mayınlarla savaşını sürdürdü.

Uluslararası festivallerde ödül aldı

28 yıl boyunca 540 bin dönüm arazi üzerinde 2 milyon 368 bin mayın toplayan Ali'nin hikayesi Mardinli Senarist-Yönetmen Haydar Demirtaş ve ekibince çekilen “Ayak İzi” adlı belgesele konu oldu. Belgesel, Rusya'da yapılan Eurasia International Monthly Film Festivali, 13. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Avustralya'da yapılan International Shorts Film Festivali, İtalya'da yapılan Roma Prisma Bağımsız Film Ödülleri Yarışması, İsviçre'de yapılan Uluslararası Film Festivali, Antakya Film Festivali ve 2'nci AFSAD Kısa Film Yarışması'nda ödül aldı.

“Bireysel olarak mayın topluyor”

Senarist ve Yönetmen Haydar Demirtaş, ekibiyle birlikte Irak'ta çektikleri belgeselin dünya festivallerinde dolaştığını ve ödüller aldığını belirterek, “Belgesel hayatını mayınlara adayan, gönüllü olarak mayın toplayan Hoşyar Ali'nin hayat hikayesini anlatıyor. Bunu 1,5 sene önce çektik. Yeni bitti ve şimdi de ödüller alıyor. Ödül alması tabii ki hem beni hem de ekibimi mutlu ediyor. 28 yılda 2 milyon 300 bin tane mayın toplayan bir adamın hayat hikayesi. Bu adam bir oğlunu, ağabeyini ve iki ayağını da mayında kaybetmiş. Ama vazgeçmiyor, gönüllü olarak bu mayınları temizliyor. Mayının bitmesi ile ilgili bireysel bir mücadele” dedi.

Şu ana kadar 36 belgesel çektiklerini ve bunların 8'inin savaşla ilgili olduğunu ifade eden Demirtaş, “Bizim belgeselci olarak amacımız var olan ve bitmiş olan savaşların ardından bıraktıklarını insanlara göstermek. Belgeseli çekerken elbette zorluklar yaşadık. Coğrafya çok sıcak, hikaye çok ağır. Hikaye mayın tarlası, ölüm tehlikesi ama bu bizi caydırmadı. Arkadaşımızla beraber mayın tarlasında Hoşyar Ali çalışırken biz de çekimlerini yaptık” diye konuştu.