İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller pişirilmeye başlandı

Mardin’de bağ bozumu mevsiminde kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan pestil pişirilmeye başlandı.

Mardin'de bağ bozumu mevsiminde kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan pestil pişirilmeye başlandı. Kış öncesi hazırlanan pestiller soğuk algınlığı ve kış hastalıklarına karşı içerisindeki vitaminler nedeniyle vücut direncini arttırmak için yoğun bir şekilde tüketiliyor.


Her yıl kendi bahçelerinde bulamaç pişirerek pestil yapan, Murat Kırmızıoğlu, bunun Mardin'in vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Kırmızıoğlu, ”Bulamaç Mardin'de üretilen üzümden, pekmez, cevizli sucuk ve pestil gibi ürünlerinden elde edilen tam bir şifa kaynağıdır. Tamamen doğal şekere sahiptir. Bağışıklığı güçlendiren ve tam bir çinko kaynağı olan pestil, uzun ve meşakkatli çalışmalar sonucunda üzüm suyundan üretiliyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.