Bahçeşehir basketbol takımı Suriye sınırındaki öğrencilerle bir araya geldi

Maçsız geçen haftalarında sporcular Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü'ne ve Kızıltepe ilçesinde bulunan Eymirli İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Takım kaptanı Yiğitcan Turna, Quino Colom, Marcus Slaughter, Can Altıntığ, Hakan Yapar ve Fatih Cantitiz'den oluşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'nin kadim kentlerinden olan Mardin'de minik basketbolseverlerle buluştu. Medeniyetlerin buluştuğu bu nadide şehirde önce Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü'ne ziyarette bulunan sporcular, ardından da Kızıltepe ilçesi Eymirli İlkokulu'na giderek oradaki öğrencileri ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi minik çocukları sevindiren sporcular okulun spor malzemeleri ihtiyacını karşılayarak öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Takım Kaptanı Yiğitcan Turna Mardin'de olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin gözlerindeki ışığı hissetmenin güzel olduğunu söyledi.

Basketbolculardan Marcus Slaughter de, “'Bugün gerçekten kariyerim için de çok özel bir an. Bu kadar uzakta çocuklara dokunmak benim için çok kıymetli. Okula girdiğim an kendi çocukluğuma gittim. Ben de bu şekilde bir okulda yetiştim. Unuttuğum birçok anımı hatırlattı. Bu ve bunun gibi buluşmalar bizim için çok önemli. Böyle günlerde çocuklarla ve gençlerle bir araya gelme, onlarla sohbet etme imkanı yakalıyor ve onların heyecanıyla mutlu oluyoruz. Bu takıma geldiğimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesinin, okul çağındaki çocukları basketbola ve spora kazandırmak olduğunu biliyorduk. Bu bağlamda burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum” dedi.

Alpaslan Aydın: "Bu ülkenin en ücra köşesine kadar basketbol sevgisini taşıyacağız"

Kulüp adına konuşan Alpaslan Aydın ise, "Kulübü kurduğumuz ilk günden itibaren hep aynı şeyi söyledik bu ülkenin en ücra köşesine kadar basketbol sevgisini taşıyacağız. Spor yapan sporu seven gençler yetiştirmek bizim için çok kıymetli, çok önemli. En başından beri en büyük hedefimiz bu. Bu yüzden de bugün Mardin Eymirli İlkokulu'ndayız. Bu hafta maçımız olmadığı için bu fırsatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi onlara dokunmak, mutlu etmek istedik. İyi ki geldik" diye konuştu.

Öğrenciler ilk kez basketbolcular ile tanıştı

Okullarında ilk kez profesyonel bir basketbolcu ağırladıklarını kaydeden 9 yaşındaki Gülbin Kılıç ise, “Hayatımda ilk kez bir basketbolcuyla tanışma fırsatım oldu. Başlarda biraz heyecanlıydım ama sonra heyecanım geçti. Bizlerin birer sporcu olması için verdikleri desteklerden ötürü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Bugün onlarla tanışmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Buraya gelip bizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.