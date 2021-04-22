İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk Anadolu Masal Evinin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin’de Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk, Mardin'in Artuklu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi olan Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde evlerinin camı Masal Evinin avlusuna bakan çocuklar, 23 Nisan münasebetiyle Bakan Selçuk'u evlerinin penceresinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Bakan Selçuk çocuklarla sohbet edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.


Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra Anadolu Masal Evinin açılış kurdelesi kesti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, açılışın ardından Anadolu Masal Evini gezdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.