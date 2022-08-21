Bakan Soylu: "Şoförlerin 2'si gözaltında, kimin ihmali varsa hesabını sorarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesindeki kazaya ilişkin, "Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz, milletimizin bize olan itimadına helal getiremeyiz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Sormak da zorundayız" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde dün saat 18.00 sularında meydana gelen ölümlü kaza ve ardından 18.20'de bir tırın kaza yerinde toplanan vatandaşların arasına dalması sonucu yaşanan kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesindeki kazaya ilişkin açıklamada bulundu. "Bütün milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifa dileklerini bir kez daha ilettiklerini yineledi. Dün, Gaziantep'te 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Soylu, “Onun acısıyla sarılmışken ardından Mardin'in Derik ilçemizde 20 vatandaşımızı yine bir trafik kazasında kaybettik. Allah, kaybettiklerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Duamız ve niyazımız budur. Dün akşam itibariyle kazadan hemen sonra 18.00'de birinci kaza, 18.20'de de ikinci oluyor. Vatandaşlarımız birinci kaza sonrası yardım isteğiyle o kazada yaralananlara yardımcı olmak için ortaya koymuş oldukları fedakarlık maalesef hiç beklenmedikleri tır kazasıyla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet teşkil etti. Anında gerek Kızıltepe olsun, gerek Mardin, gerekse Derik Hastanelerine yaralılarımızın sevki sağlandı. Diyarbakır'a da sevk sağlandı. Hem yolda kaybettiklerimiz oldu, hem kaza anında kaybettiklerimiz oldu” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Derik'e intikal ettik"

Kazanın olduğu andan itibaren büyük bir sabır içerisinde olan Derik halkına bu memleketin bir evladı olarak şükranlarını ifade ettiğini belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu acıyı hem içlerine gömdüler, hem de büyük bir sabır gösterdiler. Gerek cenazelerin defni esnasında, gerekse taziye evlerinde Derik halkının bu büyük sabır içeren, metanet içeren arkadaşlarımızla birlikte, valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız tüm arkadaşlarımızla birlikte şahit olduk ve bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Kazanın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettikten sonra kendilerinin talimatı derhal Derik'e intikal etmemiz oldu. Yine kazazedelerimizi de, ailelerimizi de yalnız bırakmayacağımızı, devlettin tüm imkanlarıyla yanında olacağımızı hem kendilerine söylemeye çalıştık, buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu, büyük bir felaket, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle büyük bir kaza. Allah, bir daha böyle bir kaza ile hiçbirimizi sınamasın.”

“4-4,5 saatte bütün otopsileri tamamlanmış”

Türkiye'deki kazaları belli bir seviyeye düşürdükleri anda böyle bir kaza ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Bakan Soylu, “Daha çok çalışmamız gerektiğini anladığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün cenazelerimizi defnettik. Başsavcımızda, savcılarımızda cenazeleri biran önce sahiplerin teslim edebilmek, gece yarısı da cenazelerimizin definleri oldu. 4-4,5 saatte bütün otopsileri tamamlanmış oldu. Gerek sağlık teşkilatımız, gerek yargı teşkilatımız herkes elinden geleni özellikle bekletmemek adına ortaya koydular ve gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımızın çevre yolu talebi oldu. Mazıdağı ve Derik arasındaki yolda eğim var. Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük. Bunu da Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Vatandaşlarımızın esas itibariyle gerek ağır vasıta olsun Derik'in içinde geçmemesi talebi var; haklılar. Bu taleplerini de valimizde burada yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanlığımızda buraya gelecek, bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. 7-8 tane evladı olan baba var, 3 tane çocuğu olan anne var, hepsini olayın anında yaşıyorsunuz. Allah, kimseyi de evlat acısıyla karşı karşıya bırakmasın. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

“Biz deli miyiz ki cenaze gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım, böyle bir şey söz konusu değildi”

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hiçbir şey candan kıymetli değildi. Bu soruşturma bütün taraflarıyla, bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçınlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini ödetiriz. İki tırda buradan ihracat gerçekleştiren bir firma gerçekleştirmiş. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz, milletimizin bize olan itimadına helal getiremeyiz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Sormak da zorundayız. Görevimiz de tam anlamıyla budur. Sürücüsünden yoluna kadar bütün soruşturma devam etmektedir. Üçüncü tırın varlığı gerçek dışı bir değerlendirmedir. Olayın üçüncü bir tırın varlığı, ona ateş açıldığı gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirmedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası taziye coğrafyasıdır. İnsanlar birlerinin acılarına giderler. Dün akşamdan beri dedikoduların hiçbirisine Derik halkı sabırlı oldu. Biz deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım. Böyle bir şey söz konusu değildi. Son aldığım bilgi 5 kişi hastanelerde kaldı. Ağır bir durumları söz konusu değil.”