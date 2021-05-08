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Bakan Soylu sosyal medya hesabından duyurdu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin’de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalı Bagok Dağı'nda jandarma, emniyet ve istihbarat birimlerinin düzenlediği ortak operasyonda SİHA, İHA ve uçaklarla 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek Kırsalı (Bagok) kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA ve uçak topyekun sahadayız" dedi.

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