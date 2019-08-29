Bakan Turhan Mardin'de yatırımları inceledi, yeni demir yolu müjdesi verdi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1.2 milyon liralık en büyük yatırımı olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Turhan, "Ülke ekonomisine büyük döviz girdisi sağlayacak olan yatırımla ilgili mamüllerin bölgeye taşınması konusunda demir yolu altyapımız önümüzdeki yıl sonu hizmete girdiğinde bu tesisin ihtiyacı olan diğer tesislerdeki atık malzemelerin naklinde önemli bir hizmet ifa etmiş olacak" dedi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kara Yolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet ile birlikte Mardin'e geldi. Bakan ve beraberindeki heyet, milletvekilleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilçe Kaymakamları ve protokol üyeleri tarafından havalimanında karşılandı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk ziyaretini süper teşvik paketinin ilk katılımcısı ve tamamlayanı olan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisini ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük yatırımı olan tesiste Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile bir araya gelen heyet, bölgeye yapılacak yatırım ve tesisteki üretim hakkında bilgi aldı.

"Atık maddeler gübreye dönüşüyor"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tesiste yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mardin ilimizin ziyaretinde bakanlığımızla ilgili projeleri yerinde denetlemek ve Mardin ilinde önemli bir yatırım olan Mazıdağ'ı gübre fabrikasını inceledik. Bu gübre fabrikası sadece Mazıdağı'ndan çıkan fosfat madeninin değerlendirilmesi ile değil aynı zamanda ülkemizin farklı yerlerinde madenlerde çıkan atık maddelerinde kullanılarak çevreye zarar vermesini önlemek ve bunları tarımda kullanılan gübre haline getirmek için bir entegre tesis” diye konuştu.

"Ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık girdi sağlayacak yatırım"

Bakan Turhan, tesisin başka bir özelliğine de değinerek, “Bu fabrika ülkemizde kürede çıkan bakır cevherinin Samsun'daki bakır işleme tesislerinde işlendikten sonra atık maddesinin buraya getirilip burada bu atıkların içerisinde bulunan diğer metallerinde çevreye atılmadan, sanayimize ve pazarımıza kazandırılması sağlanıyor. Özetle bu tesiste ülkemizdeki gübre ihtiyacını karşılayan yaklaşık dışarıdan ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar” diye konuştu.

“Bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal mamülü kazandırmış oluyor”

"Yine diğer tesislerde atık olan malzemenin bir kısmı burada gübrenin ham maddesi olmakla birlikte içindeki bakır, kobalt, gümüş, demir gibi önemli metallerinde bu tesiste sanayiye kazandırılması yapılıyor" diyen Bakan Turhan, “Bunun da değeri yıllık yaklaşık 270 milyon dolar seviyesinde. Biz bu metalleri de yine ithal ederek yurt dışından alıyoruz. Bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal mamülü kazandırmış oluyor. Döviz girdisini sağlıyor. Bir diğer yandan da atık olarak çevreye her türlü bu ürünü işleyerek mamül hale getiriyoruz. Ben bu entegre yatırımı burada yapan yatırımcımız Mehmet Cengiz'e teşekkür ediyorum. Yine bizim bu tesise bu mamülü taşıyacak olan demir yolu altyapımızda inşallah önümüzdeki yıl sonu hizmete girdiğinde bu tesisin ihtiyacı olan diğer tesislerdeki atık malzemelerin naklinde önemli bir hizmet ifa etmiş olacak” dedi.