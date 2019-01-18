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'Balık pulu' hastası öğrenci karne heyecanını evinde yaşadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğuştan “balık pulu” hastası 12 yaşındaki Melih Gökalp, karnesi evinde Kaymakam Mehmet Yüzer’den almanın mutluluğunu yaşadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan “balık pulu” hastası 12 yaşındaki Melih Gökalp, karnesi evinde Kaymakam Mehmet Yüzer'den almanın mutluluğunu yaşadı.


Kızıltepe'nin İpek Mahallesi'nde yaşayan İpekyolu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Melih Gökalp, doğuştan “balık pulu” haftanın 3 günü evde eğitim hizmetinden faydalanıyor. Kaymakam Mehmet Yüzer beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az ile evinde ziyaret ettiği Gökalp'e karnesini verdi. Çeşitli hediyeler de verdiği Gökalp'i başarısından dolayı tebrik eden Yüzer, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hiçbir fark gözetmeksizin vatandaşların en iyi hizmeti görmesi için gayret ettiklerini söyledi.


Devletin herhangi bir sebepten dolayı okula gidemeyen öğrencilere öğretmen göndererek, eğitim ihtiyacını karşıladığına işaret eden Yüzer, "Eskiden belki lüks bile sayılan eve öğretmen gelme olayını, devletimiz hiçbir ücret olmaksızın yerine getiriyor” dedi.


Gökalp ile bir halk gününde tanıştıklarını ve kendisine verdiği söz doğrultusunda başarısını öğrenince de evinde kendisini ziyaret ederek, karne sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Yüzer, “Kısmet bugüneymiş. Burada çok keyifli saatler geçiriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gelecek nesiller çok umut vadediyor, hepsinin gözleri pırıl pırıl. Melih de bu öğrencilerin en başarılılarından biri. Onu ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Sözümüzü de yerine getirmiş olduk" diye konuştu.

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