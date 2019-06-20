İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde 6’ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde 6'ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ulu Cami Mahallesi 1253. sokakta bulunan apartmanın 6. kat balkonundan 6 yaşındaki Humeyra Bulut dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaşındaki Humeyra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.