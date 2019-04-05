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Balon turizminin ilk yolcuları polisler oldu

Mardin’de bugün başlayan balon turizminin ilk yolcularını Emniyet Müdürlüğü personeli oluşturdu.

Mardin'de bugün başlayan balon turizminin ilk yolcularını Emniyet Müdürlüğü personeli oluşturdu. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, balona binerek Türk bayrakları ile gökyüzünü şenlendirdi.


Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın da katılımı ile havalanan balona özel harekat polisleri, motosikletli yunus timleri, asayiş, trafik, TEM ve KOM şubede görevli polisler bindi. Polisler ellerine aldıkları Türk bayrakları ile Mardin'de balon turizmini başlattı. Mardin'de ilk kez havalanan balon ile turizmde beklentinin büyük olduğunu kaydeden Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, bölgede huzurun sağlanmasında gösterdiği başarı nedeniyle Mardin Valisi Mustafa Yaman'a teşekkür etti. Onar, meslektaşlarının da 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.


Türk bayrağı ile tarihi Mardin'de havalanan emniyet mensupları gökyüzünden Mardin'i selamladı.

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