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Başakspor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig’i lideri Mardin Büyükşehir Başakspor uzun bir aranın ardından taraftarı ile buluştu.

Bölgesel Amatör Lig'i lideri Mardin Büyükşehir Başakspor uzun bir aranın ardından taraftarı ile buluştu. Sarı lacivertli takım Muş Menderesspor'u ikinci devrenin ilk maçında 5-0 yendi.


Muş Menderesspor'u 21 Kasım Şehir Stadında ağırlayan Mardin Büyükşehir Başakspor, maçı farklı kazandı. Ev sahibi ekip Başakspor Nureddin Ersoy, Ömer Yalçın, Gökhan Korkmaz, Mehmet Aslan ve Recep Akkemik'in ayağından bulduğu göllerle maçı 5-0 kazandı.


Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkaran Başakspor, liderliğini sürdürdü.

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