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Başakspor ilk devreyi lider tamamladı

Mardin Büyükşehir Başakspor Bölgesel Amatör Ligi’nin 13.

Mardin Büyükşehir Başakspor Bölgesel Amatör Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği 12Bingöl Spor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı lider tamamladı.


Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Başakspor maçın 30. dakikasında korner atışı kazandı. Ali Koçak'ın kullandığı korner vuruşunda Ömer Yalçın'ın vurduğu top direğin yanından az farkla dışarı çıktı. Maçın ikinci yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Başakspor 9+4. dakikada Muhammed Ali'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.


Bu skor ile ligin ilk yarısını lider bitiren Başakspor 20 günlük Antalya kampından sonra sahasında Muşspor'u konuk edecek.

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