İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başhekimin aracı kundaklanmak istendi

Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çelik'in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmak istendi.


Olay, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Çelik, aracını park ettikten sonra evine çıktı. Saat 23.00 sıralarında 20'li yaşlardaki iki kişi, araca yaklaştı. Aracın üzerine sprey boyalarla yazı yazan şahıslar, aracı kundaklamaya çalıştı. Bu sırada hava almak için balkona çıkan Çelik'in bir komşusu şahısları fark etti. Komşunun seslenmesi üzerine şahıslar kaçarak, olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine bölgeye gelen gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.