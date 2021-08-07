Mardin’de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.
Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.
Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki Iraklı Baran Hasan Rasho sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Rasho'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı S.Ö. bugün jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.Ö.'nün hastanedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.