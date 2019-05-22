Bayramda 400 çocuğu sevindirecekler

Mardin'de ihtiyaç sahibi aileler ve gençlerin eğitimi için bir çok projeye imza atan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri, Ramazan bayramında 400 çocuğa bayramlık almak için iftar sofrasında bir araya geldi. “Bu bayram çocuklar sevinsin” projesi ile Mardin ve Güneydoğu'nun kırsal mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefleyen dernek üyeleri, iftar sofrasında "çocukların bayramda yüzü gülmeli" diyerek yardım projesini başlattı.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, yaptığı konuşmada Mardin'de yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin devlet ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile geleceğe güvenle baktıklarını ifade ederek, “Bu bayramda kırsal mahallelerde bulunan 400 çocuğumuzu sevindirmek için 'Bu bayram çocuklar sevinsin' projesini başlattık. Dernek üyelerimiz ile iftar sofrasında bir araya gelerek hem vatanımızın birlik ve beraberliği için dualar ederek oruçlarımızı açtık hem de geleceğimiz olan çocuklarımız için yeni bir çalışmayı başlattık. Destek veren tüm üyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.