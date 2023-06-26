Bayramda araç kiralama talebindeki yoğunluğa karşı dolandırıcılık uyarısı

Mardin'de Kurban Bayramı öncesi araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Firma yetkilisi, bu yoğunluğa karşı dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Bayramda aile ziyareti veya tatil yapacak vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. Firmaların birçoğu bayrama günler kala ellerindeki tüm araçlara rezervasyon yapıldığını belirtti. Araç kiralama firması yetkilisi Fazıl Sarıyer, manuel araçları 800 liradan, otomatik vites araçlar ise 2 ve 3 bin arası kiralamaya verdiklerini söyledi.

İnternet üzerinden araç kiralamaya dikkat

İnternet üzerinden araç kiralama yapıldığı zaman kurumsal olmasına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sarıyer, "Merdiven altı dolandırıcı çok fazla var. İnternette bir sürü kiralık firma çıkıyor. Aslı olmayıp insanları sadece internet üzerinden dolandırıyorlar. İnsanlar kurumsal firma olmasına dikkat etmeli, aksi takdirde dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşların araç kiralamaya yöneldiklerini aktaran Sarıyer, "Bayram nedeniyle vatandaşlar gittikleri yerlerde araç kiralıyorlar. Bunun için de bayağı bir yoğunluk var. Bayram yoğunluğu nedeniyle araç kiralama konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şu an 30 aracımız olmasına rağmen yoğunluktan dolayı araç yetiştiremiyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Müşterilerimize araç yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu.