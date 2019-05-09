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Belediye başkanlarından DİKA'ya ziyaret

Mardin’in Artuklu, Midyat, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçe belediye başkanları, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ’ı ziyaret etti.

Mardin'in Artuklu, Midyat, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçe belediye başkanları, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ı ziyaret etti.


Altındağ'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir katıldı. DİKA ile kurumlar arası işbirliği ve projelerin konuşulduğu toplantıda, yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Tutaşı, Artuklu'nun güzelleşmesi için DİKA ile önemli çalışmalarının olacağını söyledi.


Altındağ da ziyaretlerinde dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

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