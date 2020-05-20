“Berberiz, tıraş etmeye geldik” deyip 30 bin lira çalmışlardı, tutuklandılar

Mardin'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adama “Berberiz, tıraş etmeye geldik” deyip etkisiz hale getirdikten sonra 30 bin lirasını çalan zanlılar polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Huzur Sitesi'nde iftar saatinde tek başına yaşayan A.A.'nın (83) evine gelen hırsızlar, “Berberiz sizi tıraş etmeye geldik” diyerek içeri girip vatandaşı etkisiz hale getirdikten sonra, yaşlı adamın 30 bin lirasını çalıp kayıplara karıştı. Komşuların fark etmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Mağdur vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Midyat Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz çalışmaları sonucunda kamera kayıtlarından hırsızların izini buldu. Polis ekipleri Ö.Ç., A.G., E.C. ve E.İ. isimli şüphelilere yaptıkları operasyonda, olayda kullandıkları tabancalarla birlikte mağdur vatandaşın parasını ele geçirdi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.