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Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak arasında giden beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak arasında giden beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi 936. Sokak'ta İ.S. idaresindeki beton mikseri mahalle arasında seyir halindeyken 5 çocuk annesi Emine Özkul Göktürk'ü (43) tekerleklerinin arasına alarak üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktürk'ün öldüğünü belirledi. Polis kaza yerine şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Her dakika çoğalan kalabalığı dağıtmak için olay yerine özel harekat polisleri de çağrıldı. Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, sürücü İ.S'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Göktürk'ün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında morga götürüldü.


Ölen kadının bir akrabası, olayın kaza olduğunu söyledi.

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