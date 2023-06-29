İhlas Haber Ajansı

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Beyazsu mesire alanında araç kuyruğu 20 kilometreyi aştı

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında kalan Beyazsu piknik ve mesire alanında bayram yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında kalan Beyazsu piknik ve mesire alanında bayram yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır illerinden 9 günlük tatili fırsat bilen çok sayıda vatandaş Beyazsu'ya akın etti.


Bayramın birinci gününden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle Nusaybin-Midyat karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, Beyazsu'da bulunan tüm tesislerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığı ifade edildi. İpek yolunda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu görüldü. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

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