Beyazsu ve çevresindeki temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İşler Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağış nedeniyle oluşan su baskınlarından zarar gören Beyazsu mesire alanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vali Mahmut Demirtaş, alanda incelemelerde bulundu.

Dün Midyat, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle hayat olumsuz etkilenmiş ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanmıştı. Nusaybin-Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatılmıştı. Nusaybin-Midyat ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan Beyazsu mesire alanında ise su baskınları oluşmuş, piknik ve dinlenme tesisleri su altında kalmıştı.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU Beyazsu'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 5 tanker, 8 çift kabin, 1 süpürge aracı, 1 kamyonet olmak üzere 15 araç ve 75 personel taşkın dolayısıyla Beyazsu ve etrafından bulunan alanlar, çardaklar, tahtlar, cadde ve sokaklar çamurdan temizlenirken işyerlerine dolan sular boşaltılıyor. Suyun sürükleyerek getirdiği taş, kaya, ağaç ve molozlar iş makinesi aracılığıyla kaldırılıyor. Nusaybin Belediyesinin de destek verdiği temizliğin bir an önce bitmesi için ekipler çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, su baskınından etkilenen Beyazsu mesire alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Demirtaş, vatandaş ve esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.