Biçerdöver operatörlerinin gurbette zorlu ekmek mücadelesi

Mardin Ovası'nda tahıl hasadının başlamasıyla farklı kentlerden biçerdöverleriyle kente gelen operatörler, kavurucu sıcak ve tozun altında zorlu bir ekmek mücadelesi veriyor.

Mezopotamya bölgesinin en verimli toprağına sahip olan ve yüzde 75'i buğday ekili bulunan Mardin Ovası'nda buğday hasadı devam ediyor. Farklı kentlerden biçerdöverleriyle gelen operatörler de 3 ay boyunca ailelerinden uzakta zorlu ekmek mücadelesi veriyor. Tarlalarda sıcak ve tozla mücadele ederek günde 12 saat alın teri döken operatörler, dinlenme, uyku, yemek pişirme, bulaşık ve çamaşır yıkamanın yanı sıra temizlik gibi diğer kişisel ihtiyaçlarını da "evimiz" dedikleri römork veya konteynerlerde gideriyor.

Diyarbakır'dan hasat için Mardin'e gelen operatörlerden Hasan Okra, hasat sezonuna göre farklı şehirleri dolaşarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Mardin'de hasat sezonuna başladıklarını belirten Okra, “Diyarbakır'dan gelerek Kızıltepe ve Derik'ten başlıyoruz. Burası bittikten sonra tekrar Diyarbakır'a dönüyoruz. Diyarbakır bittikten sonra Elazığ, Erzurum ve Muş tarafına gidiyoruz. Sezonumuz yaklaşık 3 ay devam ediyor. 3 ay ailemizden uzak kalıyoruz. Dışardan bakıldığında kolay bir iş olarak görünüyor ama kolay bir iş değil. Bu işin de bir zorluğu var. Ekmek mücadelesi, mecburen yapıyoruz. İş geçen seneye göre daha iyi. Geçen sen verimler azdı, işimiz erken bitti. Hem çiftçilerin yüzü hem de bizim yüzümüz gülüyor” dedi.