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Bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de bir araç içerisinde toplamda bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de bir araç içerisinde toplamda bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “14 Aralık 2018 Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cizre-Nusaybin karayolu Turgutlu Mahallesi mevkiin de yol kontrolünde, araç içerisinde toplamda bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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