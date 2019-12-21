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Birilerinin kendilerini takip etti?ini s?yleyen ?ift, s?rra kadem bast?

Mardin’in K?z?ltepe il?esinde, Veysi ve Fat?ma Akbulut ?iftinden per?embe g?n?den beri haber al?nam?yor.

Mardin'in K?z?ltepe il?esinde, Veysi ve Fat?ma Akbulut ?iftinden per?embe g?n?den beri haber al?nam?yor. Emniyet Genel M?d?rl??? cep telefonu operat?rleri arac?l???yla kay?p ?ift i?in kay?p mesaj? g?nderirken K?z?ltepe polisi il?e genelinde Akbulut ?iftini ar?yor.


Edinilen bilgiye g?re 31 ya??ndaki Veysi ve 27 ya??ndaki Fatma Akbulut ?ifti 2 ?ocu?uyla birlikte Mersin'den K?z?ltepe il?esine geldi. Akbulut ?ifti, per?embe g?n? al??veri? i?in ?ar??ya ??kt?. ?ddiaya g?re, Veysi Bulut, kay?npederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip etti?ini s?yledi ve telefonu kapatt?. Yak?nlar? Akbulut ?iftinden haber alamad?ktan sonra durum polis ekiplerine bildirildi.


?te yandan Emniyet Genel M?d?rl??? de cep telefonu operat?rleri ?zerinden kay?p ilan mesaj? g?nderdi. Mesajda, "Kay?p Fat?ma Akbulut ya? 27, 1.75 boy, 55 kilogram, beyaz ten, kumral sa?, ye?il g?z. Veysi Akbulut ya? 31, 1.75 boy, siyah sa?, esmer ten, kahve g?z. 19 Aral?k 2019 tarihinde Mardin ilimiz K?z?ltepe il?emizden kay?pt?rlar. G?renlerin 155 polis hatt?na veya en yak?n polis birimine bilgi vermeleri rica olunur" ifadeleri kullan?ld?.

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