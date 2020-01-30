Bite karşı sabun üretti

Lavanta ve defne yaprağından elde ettiği doğal katkı maddesi ile sabunu üretmeyi başaran Aselcioğlu Sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, annelerin ve öğrencilerin korkulu rüyasına son vereceklerini söyledi. Laboratuvarlarda yaptıkları deneylerden sonra lavanta ve defne yaprağı karşımı ile doğal yoldan bu sabunu ürettiklerini belirten Özdener, “Bitlenmiş saçlar üzerinde yapılan deneyden sonra yüzde 100 başarı elde ettik. Bitli saçların lavanta ve defne karışımı sabunla yıkanması sonucu bitlerin tamamen yok olduğunu gördük. Şimdi de seri üretime geçtik. Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden yoğun talep alıyoruz. Kendi ülkelerinde denemek için örnek sabunlar gönderdik. Türkiye pazarında da büyük ilgi görüyoruz” dedi.

30 ülkeye sabun ihracat ediyoruz

Doğal yollarla şimdiye kadar 110 çeşit sabun ürettiklerini ifade eden Özdener şöyle konuştu:

“Mardin'e has olan doğal bıttım, badem, menengiç, eşek sütü, gibi el yapımı doğal sabunların dünya pazarında yerini aldı. Şimdi de bit sabunu dünya pazarında büyük ilgi görüyor. Çin'den büyük rağbet görüyor. Yıllık 150 ile 200 ton arasında üretim yapıyoruz. Yoğunluk olarak yurt dışına ihracat yapmaktayız. Başta Hong Kong olmak üzere İngiltere, Japonya, Çin, Katar, İran ve Irak gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Sabunlarımızı analiz ve MSY belgeleri ile beraber gönderiyoruz. Sabunlarımız 40 günlük bir süreçten sonra oluşmaya başlıyor. Mesela meşe külünü 40 gün suda bekletiyoruz. Meşe külü 40 gün suda bekledikten sonra sodyum suyu oluşur, zeytin yağına ve bıttım suyuna koyulur sabun oluşur ve hiçbir kimyasal madde içermez.”

“Sağlık Bakanlığı onayı almadan sabun üretmiyoruz”

Sağlık Bakanlığı onayı olmadan sabun üretmediklerini kaydeden Özdener,” Ürettiğimiz sabunların her birini Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Bakanlıktan gelen tahlil analizleri sonucu üretime geçiyoruz. Sabunu yaparken dikkatli olunması gerekir. Piyasada merdiven altı üretilen ve satılan bazı sabunlar kimyasal katkılarla yapılıyor. Ucuza ürettikleri sabunlar piyasada 3 kalıp sabun 10 liraya satılıyor, müşteri kandırılıyor. Biz ise bir kalıp sabunu 17 liraya üretiyoruz. Kilosunu 40 ile 45 lira arasında satıyoruz. Yetkililerin sahte sabun üreticilerine yönelik acil denetim yapmalarını istiyoruz. Çünkü emeğimiz çalınıyor. Sabuna aşk lazım, sevgi lazım, sabır lazım. Benim bunu yapmamın daha çok nedeni gençleri sabuna ve doğallığa alıştırmaktır. Yaptığımız sabunlar 2018 yılı şubat ayında Tarım Oscar ödülünü aldı, ayrıca altın taç ödülünü aldık. Almanya'da düzenlenen bitkisel ve yöresel fuardaki yarışmalarda dünya birinciliğini kazanmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.