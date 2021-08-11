Bu kuaförde 2 doz aşı olana cilt bakımı ücretsiz

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuaför aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19, 2. doz aşı olan müşterilere cilt ve saç bakımı ücretsiz yapıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılanmada yüzde 44.5'lik oranla Türkiye'de sondan ikinci olan Mardin halen kırmızı kategoride bulunuyor. Aşılamanın düşük olduğu ve vakaların arttığı Kızıltepe ilçesinde kuaförlerden sorumlu olan kuaför Selçuk Çıvak, aşı kampanyasına destek olmak için ve vatandaşları aşıya teşvik etmek için 2. doz aşı olan müşterilerinin saç ve cilt bakımlarını ücretsiz yapıyor. Kuaför salonuna gelen müşterilerin HES uygulamasından 2 doz aşı olduklarını gösteren belgeyi ibraz ettikten sonra cilt bakımı işlemini gerçekleştirdiğini ifade eden kuaför Selçuk Çıvak, “İkinci doz olan arkadaşlarımıza burada hem saç hem cilt bakımlarını yapmak istiyoruz. Bu da onlara bizim hediyemiz olsun. Buradaki amaç yarın öbür gün bir kapanma, bir sıkıntı olmasın. Vatandaşlarımız aşı olsun, rahatça beraberce dolaşalım. Herkes kendi tedbirini aldığı zaman bence sıkıntı kalmayacak. Bugün güzel bir tebrik aldık. Herkes memnun, gelen arkadaşlarımız HES koduyla sayfalarını çıkardıktan sonra 2'nci dozdan sonra bakımlarını yapmaya hazırız" dedi.

Cilt bakımını yaptıran Mehmet Naci Özkan ise “Dükkanının üzerine büyük yazılar yazmıştı. ‘2. doz aşısını yaptıranlar gelsinler onlara biz ücretsiz bir şekilde cilt bakımını yapacağız' diye bir yazı yazmışlardı. İçeri girdiğimde telefonumda HES uygulaması üzerinde 2. doz aşımı olduğumu teyit amaçlı gösterdiğimde bana ücretsiz cilt ve saç bakımı yapıldı. Bu teşvikten dolayı kendisine çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.