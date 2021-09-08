Bu ürünün fiyatı küçük, etkisi büyük

Mardin'de sabuncularda satışa sunulan İran'a özgü ruşur taşı uygun fiyatı ve cilde verdiği güzellik ile yerli ve yabancı müşterilerden rağbet görüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabuncular tarafından satışa sunulan ruşur taşı hızlı etkisi ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İran'daki Sefitab Mağarasından doğal olarak elde edilen taş tebeşir parçasına benzer yumuşacık pudramsı bir yapıya sahip, doğal mineralli yumuşak kilden oluşuyor. Ruşur taşı, İranlı kadınların güzellik sırrı olarak bilinirken, cilt lekesi güneş lekesi, siyah nokta ve akne için faydalı olduğu biliniyor. Nemli cilde uygulandığında gözle görülen leke giderici etkisi ile kadın erkek bütün müşterilerin ilgi odağı oldu. Adet fiyatı 2 lira olarak sabuncularda satışa sunuluyor.

Son 2-3 yıl içerisinde en popüler olan ürün olduğunu söyleyen İdris Kanza, “Hem yerel halk ayriyeten de dışarıdan gelen, başka şehirlerden gelen ve başka ülkelerden gelen insanların bayağı ilgisini çekti. Çünkü anında bir etkisi var. Tamamıyla doğal bir de fiyatı uygundur. Adet fiyatı 2 lira, 3 tanesi 5 liradır. Direkt orjinal olanından fiyat genel olarak İran'daki fiyatı da aynıdır. Müşteriler ilk başta aldıkları zaman bizden hani biz genelde hediye babında verdik. Hediye olarak birkaç tane veriyoruz. Kullanıyorlar bakıyorlar ki faydası var, bizi arıyorlar ve kargo ile tekrar göndermemizi istiyorlar” dedi.

“Ruşur taşı İran'dan geliyor”

Yüzdeki leke, akne, sivilce, siyah nokta, doğum lekesi ve güneş lekeleri için kullanıldığını belirten Kanza, “Ayriyeten de cilt kararmaları için birebirdir. Doğal topraktan elde diliyor. İşlenip içerisine gül suyu ayrıyeten 3-4 tane bitki özü katılıp bu kıvama getiriliyor. Yüzünüze sürüp şöyle 2 dakika peeling şeklinde masaj yaptığınız ilk kullanımda cildi beyazlatma özelliğini gözünüzle görürsünüz. Ruşur taşı ise içerisinde çinko bir de iyot bulunmaktadır” diye konuştu.

“İranlı kadınların güzellik sırrı olarak bilinmektedir”

Kıvamına bakıldığında taş gibi değil, elle hafif kırılabilecek kurabiye kıvamında olduğunu dile getiren Kanza, “Hem yüzünüzü su döküp şundan bir parça alıyorsunuz su ile birlikte yüzünüze 2 dakika peeling ve masaj şeklinde uyguluyorsunuz. Haftada 2 defa kullanmanız yeterli olacaktır. Zaten ilk kullanımda ciddi beyazlatıyor. Cilt lekelerini gideriyor. Gözle görülür bu etkiyi görüyorsunuz. Ruşur taşı kullandığınız zaman bir cilt bakım seansına girmiş kadar etkisini görebiliyorsunuz. Dokusu itibariyle ve içerisinde özleri itibariyle de ciddi rahatlatma ve temizleme özelliği var. Ayriyeten sabunlarımızla özellikle özel üretim eşek sütü sabunumuzla birlikte kullandığınız zaman daha fazla faydasını görürsünüz. İlk önce yüzünüzü bu sabunla yakarsınız cildi hafif kirlerden arındırır. Arkasından ise ruşur taşı ile cildinize daha detaylı bir bakım yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde içerisinde kimyasal madde bulunmamaktadır. Tamamıyla doğaldır. Sabunumuz da aynı şekil kendi üretimimiz tamamıyla doğal el yapımıdır” şeklinde konuştu.

Ruşur taşını beğenerek kullandığını söyleyen Münevver Kahraman, “Sürekli kullandığım bir ürün. Aylardır buradan alıyoruz. Çok güzel faydaları var. Güneş lekeleri, siyah noktalar, sivilce ve her şey için çok birebir bir ürün. Siyah noktalarım ve sivilce izlerim çok fazlaydı. Onlar için alıp kullandım. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Çevreme de sürekli tavsiye ettiğim bir ürün” dedi.