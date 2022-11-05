Mardin'de 1'incisi düzenlenen Uluslararası Bulgur Festivali coşkuyla kutlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bulgur Festivali Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın kurdele kesimi ile başladı. Yarışmacılara Mahmut Demirtaş plaketlerini verdi. Kazanda kaynatılan bulgurlar vatandaşlara dağıtıldı. Coşkuyla kutlanan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Yılda yaklaşık 250 bin ton bulgur üretimi yapıyoruz”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, festivalde yaptığı konuşmada şehrin değerlerini tanıtma amacında olduklarını söyledi. Demirtaş, "Bizim amacımız değerlerimizden olan tarım sektörünü geliştirmek ve tanıtmak. Turizm ve tarım bir arada olduğu için de turizm alanlarında da geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün Mardin Mezopotamya'nın tam ortasında bulunuyor. Verimli arazilerimiz var. 300 binin üzerinde arazilerimiz var. Bu arazilerin yaklaşık yüzde 50'sini sulama imkanımız var. Arazilerimiz çok verimli yılda 2 ürün alabiliyoruz. Burada hem unluk buğday hem de makarnalık buğday üretiyoruz. Yılda yaklaşık 250 bin ton bulgur üretimi yapıyoruz. Bunun yüzde 30'unu ihraç edebiliyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir durum. Yakında 100 bin ton ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Bulgur coğrafi işaret aldığımız bir ürünümüz oldu. Bu bizim açımızdan çok önemli ve değerlidir. Hep birlikte ve tüm gücümüzle seferber olacağız" şeklinde konuştu.