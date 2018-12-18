Büyükşehir Belediyesi Altınoluk Şehitliğini onardı

Mardin'in en uzak ilçesi olan Dargeçit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nde şehitlik de bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. 15 şehidin yer aldığı şehitliğin etrafı ve girişi yenilendi. Şehitlik içinde de çalışmalar tamamlanarak Şehitlik yeni görünümüne kavuştu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Büyükşehir Belediyesi görevinin bizlere verilmesi ile beraber önceliklerimiz arasında her zaman şehitlerimiz oldu. Vatanımız için canlarını düşünmeden veren şehitlerimiz ve gazilerimiz için önemli çalışmalar yaptık. Bu nedenle Şehit Aileleri ve Gaziler Müdürlüğünü kurarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Müdürlüğümüz sürekli şehitlerimizin emanetlerini ve gazilerimizi ziyaret ederek sıkıntılarını gidermektedir. Öte yandan şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında da düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları yapmaktayız” dedi.

“Hak edilen duruma getirildi”

Son olarak Dargeçit ilçesinin sınır noktasında olan Altınoluk Mahallesi'nde güzel bir çalışma yaptıklarına değinen Yaman, “İlçemiz merkeze en uzak ilçe olmakla beraber, Altınoluk Mahallemiz de il sınırlarımıza yakın bir noktada yer almaktadır. Burada uzun yıllar boyunca bölücü terör örgütüyle mücadele eden ve bu uğurda hayatlarını kaybeden 15 şehidimiz yer almaktadır. Biz şehitliğimizin daha güzel ve ilimize yakışan bir şekilde olması için hemen çalışmalara başladık. Bu nedenle şehitliğimizin giriş ve çevresini düzenledik. Şimdi burası hak ettiği konuma geldi. Şehitlerimizi ve ailelerini ön plana alan projeler sürecek” diye konuştu.