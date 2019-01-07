Büyükşehir Belediyesi atletizm takımından gururlandıran başarı

Mardin Büyükşehir Belediyesi spora yaptığı yatırımlar neticesinde aldığı başarılar ile takdir topluyor. Profesyonel liglerde üst sıralarda yerlerini alan kadın voleybol, basketbol ve hentbol takımlarının yanı sıra futbolda da profesyonel lig hedefine ulaşmak üzere olan Büyükşehir Belediye, bireysel ve amatör branşlarda da yüz güldüren neticeler alıyor. Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı da bu bağlamda önemli bir başarı elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Yarı Maraton Ligi 1. Kademe Yarışmalarında Mardin Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı Ankara, İstanbul, İzmir gibi takımları geçerek birinci oldu.

Tüm branşlarda başarı hedefi

Mardin'in gençleriyle sporda en güzel yerlere geleceğini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Şehrimizde son 2 yılda her alanda önemli değişimler ve güzellikler yaşamaktayız. Mardin alt yapı ve üst yapıdaki gelişmelerin yanında sosyal, kültürel ve spor anlamında da başarılı işlere şahit olmaktadır. Özellikle sporda son dönemlerde büyük gelişmeler ve kazanımlar söz konusudur. İlimizde kadın basketbol, voleybol ve hentbol takımlarımız profesyonel liglerde üst sıralarda yerini almıştır. İnanıyoruz ki bu takımlarımız gelecek yıl branşlarının en üst liglerinde yerini alacaktır. Futbolda da BAL Ligi'nden profesyonel lige adım atarak hasretini çektiğimiz bir durumu daha gerçekleştirmiş olacağız. Öte yandan bireysel ve amatör branşlarda da başarıdan başarıya koşuyoruz. Bisiklet, vücut geliştirme ve tekwando sporlarında sağlanan derecelerin ardından şimdi de atletizmde önemli bir başarı daha kaydettik. Atletizm takımımız Adana'da bizleri bu eden dereceler ile Mardin'e döndüler takımımız Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Yarı Maraton Ligi 1. Kademe Yarışmalarında Ankara, İstanbul, İzmir gibi takımları geçerek birinci oldu. Biz bu derecelerden sonra spora yaptığımız yatırımlardan bir kez daha onur duyduk. Aslında b yapılan yatırımın Mardin'in geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu biliyoruz. Gençlerimiz de alınan başarılar ile daha çok spora yönelmektedirler. Sporda kazanımlarımız ve başarılarımız devam edecek” diye konuştu.