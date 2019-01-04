Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla sağlık çalışması gerçekleştiriyor. Daha önce sağlıklı beslenmek için açılan beslenme okulunun ardından, sporun önemine dikkat çekmek için sabah sporları yapılırken, gezici spor aracı ile gençlerin ve çocukların sporu sevmesi için çalışıyor. Bu çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı farkındalık oluşturacak bir proje gerçekleştiriyor. Buna göre daire başkalığına giden her vatandaşa adım sayar verilerek yürüyüşün önemi anlatılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı olmaları için bilgi sahibi olmalarıdır. Büyükşehir Belediyemiz ilimizin gelişimi için yaptığı çalışmaların yanında farkındalık ortaya koyacak projelere de imza atıyor. Bu konuda farklı yelpazede birçok çalışmayı hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin sağlıklı yaşamaları hususunda da dikkatle çaba veriyoruz. Çeşitli projeler ile vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam konusunda katkı sağladık. Beslenme Okulunu hizmete açtık. Spor salonlarımız ilgi gören bir şekilde çalışıyor. Gençlerimiz çocuklarımız ise spora yöneliyor. Şimdi ise hareketli olmanın ve yürüyüşün önemini anlatmak için çalışmalar yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmayı anlatan Yaman, “Birimimize vatandaşlarımız çeşitli konular nedeniyle başvuru yapmaktadırlar. Daire başkanlığımız aynı zamanda Spor Müdürlüğünü de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle buraya gelen her vatandaşımıza yürümenin ve hareketin önemini anlatıyor, dikkat çekmek içinse adım sayar veriyoruz. Bu sayede sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.