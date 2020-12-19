İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı motosiklet ile hırsızlık yapan suçlu tutuklandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.


Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Kayalar Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde bulunan marketten hırsızlık ve Gündoğan Mahallesi Aydın Sokak'ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık zanlısı tespit edildi. Tespit edilen zanlı çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.