'Cesur' uyuşturucuya geçit vermedi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolunda yol kontrol ve arama noktasında durdurulan iki araçta dedektör köpek Cesur'un yardımı ile 9 gram plaka esrar ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldığı esnada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine üst araması yapılan N.D. isimli şahsın cüzdanında 9 gram plaka esrar ele geçirildi. Aynı karayolu üzerinde durdurulan başka bir araçta seyahat eden C.Ç. isimli şahsa uyuşturucu madde köpeği Cesur'un yine tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucu ile yakalanan N.D. ve C.Ç.'nin ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.