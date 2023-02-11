Çevre illerden 550 depremzede Mardin'e getirildi

Çevre illerden nakledilen 550'ye yakın depremzede tedavi için Mardin'e getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 il olumsuz etkilenmiş, binlerce bina yıkılmıştı. Depremde enkaz altında kalanlar için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, yaralanan vatandaşalar çevre illere nakledilerek tedavileri devam ediyor. Depremden etkilenen şehirlerin yakınında bulunan Mardin'e 550'ye yakın hasta tedavi için getirdi. Şuanda Mardin'de 60'a yakın hasta servislerde tedavi altında tutulurken 20'ye yakın hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi. Mardin'e tedavi için getirilen hastalardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

“Deprem bölgesinden gelen yaralılara kesintisiz şekilde sağlık hizmeti sunuluyor”

Mardin'de bugüne kadar çevre illerden gelen 550'ye yakın hastanın ağırlandığını belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “İlimizde tüm sağlık çalışanları görevinin başında. Bütün personelimiz bakanlığımızın verdiği talimatlar doğrultusunda devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren yaklaşık 120'ye yakın Mardin sağlık personeli afet bölgesinde görev yapıyor. Bütün ekiplerimiz deprem bölgesinden gelen yaralılara kesintisiz şekilde sağlık hizmeti sunmakta. Mardin'de şuanda yaklaşık olarak 60'a yakın vatandaşımız servis bölümünde tedavi altında. 20'ye yakın hastamız ise yoğun bakımda tedavi görmekte. 2 hastamızın genel durumları ağır seyir ediyor diğer hastalarımızın durumları ise iyi ve orta şekilde seyir ediyor. İlimize yerleşen depremzedeler için bütün imkanlar seferber edildi. Birçok vatandaşımız burada yurtlarda kalıyor. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız için bütün sağlık hizmetlerini sağlamaktayız. Hekim arkadaşlarımız bütün sağlık kontrollerini yapmaktadır. Mardin'de bugüne kadar yaklaşık olarak 550'ye yakın hasta ağırladık” şeklinde konuştu.