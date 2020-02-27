Cezaevinden 2 defa firar eden hükümlü yakalandı

Mardin’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun bir süre önce firar eden şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda saklandığı ikametgahta yakalandı.
Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun bir süre önce firar eden şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda saklandığı ikametgahta yakalandı.
Mardin polisi daha önce cezaevinden 2 defa firar eden S.A. isimli hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. 10 yıl 5 ay cezası bulunan S.A., Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlü S.A., adliyedeki işlemelerinin ardından Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.