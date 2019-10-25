Çiçek yerine bağış istemişti, 550 öğrenciye eğitim seti alındı

Mardin Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın hayırlı olsun ziyaretine gelenlerden çiçek getirmemelerini, bunun yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi çağrısıyla toplanan bağışlarla 550 öğrencinin eğitim seti ihtiyacı karşılandı.

Son Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Hüseyin Çam, örnek bir davranış sergileyerek tebrik ziyaretine gelenlerden çiçek yerine bağış talebi yerini buldu. Kaymakam Hüseyin Çam, göreve başladığı ilk günde, “Değerli Kızıltepeli hemşerilerim, ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizlerden ricam, tebrik için tarafıma gönderilecek çiçekler yerine, Kızıltepeli ihtiyaç sahibi öğrencilerinize burs verilmek üzere Kızıltepe Kaymakamlığına Eğitime Destek Derneğine bağış yapmanızdır. Yapılan tüm bağışlar ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bizzat şahsım tarafından sizlerin adına iletilecektir” çağrısında bulunmuştu. Kaymakam Çam'ın bu çağrı neticesinde 550 öğrencinin kırtasiye malzeme ihtiyacı giderildi. Alınan kırtasiye malzemelerini Kaymakam Çam, 4 köy okulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

"Yavrularımızın gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi"

Kırtasiye malzemelerinin kalan kısmının kendilerine eşlik etmek isteyen hayırsever vatandaşlarla birlikte dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Kaymakam Çam, "Şahsıma hoş geldin çiçeği göndermek yerine, öğrencilerimize eğitim desteği yardımında bulunan hayırsever vatandaşlarımız sayesinde 550 yavrumuz eğitim seti alıp dağıtmaya başladık. Yavrularımızın gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Çocuklarımız adına hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.