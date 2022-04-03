Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Kızıltepe tarımın, üretiminin, sanayinin ve ticaretin yapıldığı Türkiye'deki bölgelerden biri. 1 milyon 235 bin dekar araziye sahip ilçeyi diğer tarım şehirlerinden ayıran özellikleri de var. Türkiye'nin buğday ambarı diyebileceğimiz Kızıltepe, ülkenin un ihracatının yüzde 22'sini tek başına karşılıyor.

Kızıltepe'de çiftçiler, buğday ve arpadan daha fazla verim alabilmek için gübreleme ile ilaçlama çalışmalarına başladı. Son 3 aydır gelen yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Ekili arazilere gübre ve ilaç atan çiftçiler, nisan yağmurun yağmasını beklemeye başladı. Tarlasını gübreleyen çiftçilerden Mehmet Aydoğan, "Yağışlar bu yıl iyiydi. Yüksek bir verim bekliyoruz. Tarlamızı gübreledik, teknolojinin gelişmesiyle işimiz daha rahat oldu. Eskiden elle atıyorduk gübreyi, şuan ise zirai makinelerle attığımız için işimiz çok kolay hale geldi" dedi.