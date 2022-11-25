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Cinayet şüphelileri 9 yıl sonra yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı 2013 yılından itibaren firari durumda olan 2 şüpheli şahsı yakaladıMardin’de tasarlayarak öldürme suçundan arama kaydı olan ve 2013 yılından itibaren firari durumda bulunan M.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı 2013 yılından itibaren firari durumda olan 2 şüpheli şahsı yakaladı


Mardin'de tasarlayarak öldürme suçundan arama kaydı olan ve 2013 yılından itibaren firari durumda bulunan M.B. ve H.B. isimli şahıslar, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şahıslarla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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