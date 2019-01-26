Cinayet şüphelisi olarak 2 yıldır aranıyordu, asayiş ekipleri kıskıvrak yakaladı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılından beri cinayet şüphelisi olarak aranan şahsın İstanbul'dan Kızıltepe'ye geldiği istihbaratı üzerine düzenledikleri operasyonla şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2017 yılında İstanbul'da İlyas Özdemir'in öldürülmesi ve H.Ö.'nün yaralanma olayına karıştığı iddia edilen İ.Ö. adlı şahsın Kızıltepe'ye geldiği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şüphelinin Yenikent Mahallesi Robin Sokak'ta bir sitede daire kiraladığı bilgisine ulaştı. Asayiş Büro ekipleri ve özel harekat polislerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda İ.Ö. bulunduğu kiralık dairede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının daha önce mahkemesinin görüldüğü ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. Şüpheli İ.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.