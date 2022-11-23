Çırak olarak başladılar, şimdi ürünlerini Avrupa'ya ihraç ediyorlar

Mardin'de kolonya ve sabun üretimi işine çırak olarak başlayan iki kardeş, açtıkları kendi iş yerlerinde ürettikleri ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyor.

Mardin'de bir firmada çırak olarak başladıkları işe tutkulu olan iki kardeş, çalıştıkları firma kapanınca kendi firmalarını kurdu. Badem, menengiç, kolonya çeşitleri ve Mardin'in meşhur bıttım sabunu gibi birçok çeşitte ürünleri bulunan ve ZR Kozmetik adı altında üretim yapan kardeşler, Avrupa'ya ihracat yapıyor. 3 şubeye ve bir atölyeye sahip olduklarını belirten Abdullah Arpa ve Mehmet Şerif Arpa kardeşler, ilk açtıkları küçük dükkanlarına da sevgiyle bağlı olduklarını dile getirdi.

“Buraya kadar gelmek için çok zorluk çektik”

Mardin sabun ve kolonyasını önce tüm Türkiye'ye, ardından tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Abdullah Arpa, “Ağabey kardeş olarak kurduğumuz bir aile şirketimizdir. Çalıştığımız şirketimiz kapanınca aşk ve zevkle yaptığımız işimizden vazgeçmek istemedik ve sürdürmek istedik. 1 yılı aşkın süredir kurduğumuz şirketimiz faaliyette devam ediyor. Mardin'e büyük hizmetler vermek istiyoruz. Mardin sabun ve kolonyasını önce Türkiye'ye, ardından tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sabun mağazasında çırak olarak satış işleminde başladık. Daha sonraki aşamada atölyede usta olmak için yetiştik. Şu anda sabun ve kolonya üretimindeyiz. Bıttım, badem ve menengiç gibi birçok sabunu üretiyoruz. Buraya kadar gelmek için çok zorluk çektik, ufak ufak da olsa zorluklarımız oldu ama Allah'a şükürler olsun ki bu zorluğun üstesinden geldik ve belirli bir aşamaya geldik. Şu anda yurt dışına ihracata başladık ve üretim kapasitemiz her gün artıyor. Gelen taleplerimiz de her gün artmaya devam ediyor” dedi.

“Holding ve grup olma aşamasına ulaşmak gibi büyük hayallerimiz var”

Arpa, Mardin'de önemli bir konuma gelme gibi bir hayalleri olduğunu belirterek, “İlk başlarda bu küçük mağazamızda başladık, şu anda 3 tane büyük mağazamız var. Atölye ile beraber 4 şubemiz var diyebiliriz. Burası küçük bir dükkan ancak burada bu işe başladığımız için de kapatmayı düşünmüyoruz. Bu şirket ayakta olduğu sürece bu dükkanımız açık kalmaya devam edecek. Bu tabela biz var olduğumuz sürece açık kalacak. Birçok bayilik istekleri geliyor, onların üzerine çalışıyoruz. Diğer illerde bayilikler açmak üzereyiz. Bizim de gelecek hedefimiz büyümek doğrultusunda, holding ve grup olma aşamasına ulaşmak gibi büyük hayallerimiz var. Mardin'de önemli bir konuma gelme gibi bir hayalimiz var. Allah nasip ederse 250 kişiye kadar istihdam gibi bir hedefimiz var. Aldığımız siparişler bunu yapabileceğimizi gösteriyor. Önemli bir yol kat edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.