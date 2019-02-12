Cizre İŞGEM'e DİKA'dan fizibilite desteği

Şırnak İl Özel İdaresi'nin Cizre İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) fizibilite projesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 yılı fizibilite desteği programı kapsamında başarılı bulunarak imzalandı.

Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından DİKA'ya sunulan Cizre İŞGEM projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Şırnak İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürü Muzaffer Elçi tarafından imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bu projeyle birlikte Cizre'ye yapılması düşünülen İŞGEM fizibilite raporunun hazırlanmasının ilk adımının atıldığını söyledi. Ajansın vereceği fizibilite desteği sayesinde daha sonra kurulacak olan İŞGEM'in Cizre'deki girişimcilere ön ayak olacağını kaydeden Altındağ, "Kapanan veya iflas eden işletmelerin yaşam süreleri incelendiğinde hem dünyada hem de Türkiye'de birçok işletmenin faaliyete geçtikten sonraki ilk beş yıl içinde kapandığı görülmektedir. Bu da kuluçka döneminin önemine işaret etmektedir. Dolayısıyla, girişimcilere özellikle ilk beş yıl içerisinde hem maddi hem de teknik açıdan destek olunması gerekmektedir. Bu süre, özellikle sosyo-ekonomik şartlar açısından dezavantajlı olan az gelişmiş Şırnak gibi yörelerde daha da uzun olabilmektedir" dedi.

Projenin sonunda, bölgede girişimcilik ruhunun geliştirilmesiyle birlikte, girişimci adaylarının doğru kararlar alması, iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi, bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni işletmelerin kurulmasının hedeflendiği belirtildi.