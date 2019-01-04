İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre sınırına askeri sevkıyat

Çeşitli illerden Şırnak’ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin’den yola çıktı.

Çeşitli illerden Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Mardin'den yola çıktı.


Sınır birliklerine takviye için çeşitli illerden gönderilen ve Mardin'de konuşlandırılan askeri araçlar yola çıktı. Kızıltepe karayolundaki üslerde ve Midyat'ta konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar, Cizre'ye gönderildi. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.