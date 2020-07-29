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Çocuğunun korona testi pozitif olduğu halde çalışmaya devam eden berbere 5 bin lira ceza

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, çocuğunun korona virüs testi pozitif çıktığı halde çalışamaya devam eden berbere 5 bin lira para cezası kesildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, çocuğunun korona virüs testi pozitif çıktığı halde çalışamaya devam eden berbere 5 bin lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Poyraz Mahallesinde berber dükkanı işleten M.Ö. isimli berber, 3 aylık çocuğunun korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen çalışmaya devam etti. Karantina süresi içerisinde çalışmaya devam etmesi gerekçesiyle M.Ö.'ye 5 bin lira ceza yazılıp, korona virüs tedbirleri çerçevesinde berber dükkanı zabıta ekiplerince kapatıldı.

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