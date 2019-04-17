Çocuklarını okutmak için yüz yıllık tespihlerini satışa çıkardı

Mardin'in Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de en eski tespih satıcısı olan Nihat Celen, 6 çocuğunu okutmak için mesleğine devam ediyor. Çocuklarını okutmak için kendine sakladığı yüz yıllık tespihleri satışa sunan Nihat Celen, turistlerin tespihe olan ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, orijinal tespihlerin yanı sıra içinde karınca ve akrep gibi böcek kurularının olduğu tesbihlerin de bu yıl turistlerin gözdesi olduğunu söyledi.

66 yaşında olan Nihat Celen, 40 yıldır tarihi Mardin Birinci Cadde'de esnaflık yaptığını belirterek çarşının en eski tespih satıcısı olduğunu dile getirdi. 40 yılıdır müşterine yaklaşık 5 bin çeşit tespihi satışa sunan Celen, artan turizm ile birlikte iş yoğunluğundan memnun olduğunu ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Celen, "Mardin'de 40 yıldır esnaflık yapmaktayım. En az şuan 5 bin çeşit tespih elimde var. En değerlisi sarılığa iyi gelen, ikiyüz yıllık Osmanlı kehribar tespihidir. Çin malı tespihler dışında bu kehribar orijinaldır. Ne tespih isteniyorsa taş, kehribar, mercan, akik, hepsinin çeşitleri var. Gerçek Osmanlı kehribarına ilgi büyük. Sarılık hastaları genelde bunu alıyor. Bunlar gramla satılıyor. Piyasada fazla bulunmuyor” dedi.

Sahtesi ile gerçeğin ayırt edilebildiğini kaydeden Celen, Çin malı ve gerçek ürünlerin karışık olarak piyasada yer aldığını belirtti. Koleksiyoncuların nadir geldiğini kaydeden Çelen, “Koleksiyoncular çok az gelir. Orijinal kehribarı herkes almaz. Ama şuan içinde karınca olan, güneşte ısınıp karanlıkta parlayan fosforlu toz kehribar tespih sevenlerin gözdesi. Akşama kadar ayakta duruyorum ve mesleğimi 6 çocuğumu okutmak için sürdürüyorum. Onların okulları bitince bırakmak istiyorum. Şuan kendim için ayırdığım Osmanlı kehribarı tespihlerini de satıyorum. Tespih durdukça daha da değerleniyor. 3-4 sene önce bir Çinli kafilesi dükkanıma geldi ve kehribarı kontrol ettikten sonra gözümün önünde çıtır çıtır yedi. Kehribar çok değerli” diye konuştu.