Covid-19 aşısı olmayan 20 yaşındaki bir kişi yoğun bakıma alındı

Fethullah Kayan, Covid-19 aşısı olmayan 20 yaşındaki bir hastanın yoğun bakım ünitesinde yattığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan, kendi sosyal medya hesabından vatandaşları aşı olmaya davet etti. Kayan, paylaşımında aşı olmayan 20 yaşındaki bir hastanın yoğun bakım ünitesinde yattığını ifade etti. Kayan, “Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim, Covid yoğun bakımımızda 11 hasta, servislerimizde 70 hastamız var. Covid yoğun bakımımızda 20 yaşında kardeşimiz var, maalesef aşı olmamış. Maalesef Covid hastalarının hiç biri 2 doz biontech aşısı olmamış. Bu bir tesadüf değil. Bu aşının koruyuculuğunu gösteren bilimsel bir veridir. Covid-19 enfeksiyonuna feda edecek tek bir ihtiyarımız, tek bir kronik hastalıklı vatandaşımız, tek bir yatalak kardeşimiz yoktur. Hele hele sağlıklı hiç bir ferdimiz yoktur. Lütfen aşı olalım, aşı olmaya teşvik edelim. Sağlıklı toplum, sağlıklı bireyler olmak için elimizden geleni yapalım” dedi.