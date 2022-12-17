İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini değiştirdiği havalimanından uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de açılışlara katıldıktan sonra kentten, ismini değiştirdiği havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de açılışlara katıldıktan sonra kentten, ismini değiştirdiği havalimanından ayrıldı.



Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Parkı'nda halka hitap ederek 100'den fazla projenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra AK Parti yeni il başkanlığı binasının açılışının ardından gençlerle ve STK temsilcileriyle buluşmasının ardından kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Mardin Havalimanı'nın ismi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamıştı.

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